تكريم الفائزين بـ"جائزة الشارقة للأدب المكتبي 2025"

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ احتفت "مكتبات الشارقة" بالفائزين في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للأدب المكتبي تقديراً لإسهاماتهم البحثية والمهنية في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات، وتعزيز دور المعرفة في خدمة التنمية الثقافية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي2025، الذي استضافته هيئة الشارقة للكتاب اليوم بمقرها بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة ونخبة من المسؤولين و الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات .

وكرّم أحمد بن ركاض العامري، الفائزين في فئات الجائزة الثلاث وهي الفئة البحثية وفاز بالمركز الأول الدكتور رياض بن ناصرالفريجي، والمركز الثاني الدكتورة ياسمين خالد، والمركز الثالث الدكتور عبدالرحمن أحمد فراج.

فيما كرم "بيت الحكمة" بجائزة الفئة الثانية وهي"أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية" أما فئة"أفضل ممارسة أو مشروع في حقل التخصص" فقد فاز بها "مشروع قسم المخطوطات وحفظ التراث المعرفي – مكتبة جامعة خورفكان".

وشهد اليوم الأول من الملتقى جلساتٍ حوارية وأوراقَ عملٍ بحثية ناقشت مستقبل المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي، ودورالتقنيات الحديثة في تطوير خدمات المعلومات وإدارة المعرفة، إلى جانب استعراض تجارب عربية ودولية في التحول الرقمي والرقمنة الذكية.

وتناول المشاركون أهمية التطوير المهني المستمر للعاملين في هذا القطاع، وسبل بناء شراكات فاعلة بين مؤسسات المعلومات والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في تعزيز مكانة المكتبة مركزا للابتكار والتعلّم مدى الحياة.