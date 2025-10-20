" الأمن السيبراني" يتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز وشركة كراود سترايك و &e لتسريع الابتكار السيبراني

دبي في 20 أكتوبر/وام/ أطلق مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع كل من أمازون ويب سيرفيسز وشركة كراود سترايك و مجموعة &e برنامج “مسرّع الشركات الناشئة للأمن السيبراني AWS/CTIB” بهدف تعزيز الابتكارات في مجال الأمن السيبراني المُصنّعة في الإمارات".

يهدف هذا البرنامج الحكومي الطموح الذي يمتد لعدة سنوات إلى تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تمكينها من الوصول الحصري إلى رؤوس أموال إقليمية وخبرات التقنية العالمية.

ويعزز البرنامج الرائد الرؤية التي وضعها مكتب الإمارات للابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني (UAE CTIB) في مايو 2025، ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة ويهدف من خلال الإرشاد الفردي المكثف والدعم الشخصي، إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد التقنية والتوجيه لتطوير حلول للتهديدات السيبرانية العالمية الناشئة.

وتستفيد شركات الأمن السيبراني الناشئة المشاركة من أربع ركائز أساسية للدعم وهي "الريادة العالمية لشركة أمازون ويب سيرفيسز في مجال الحوسبة السحابية، إلى جانب الإطار التنظيمي والدعم الحكومي من مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وخبرة شركة كراود سترايك في مجال الأمن السيبراني، والانتشار في السوق والابتكار الرقمي لمجموعة &e في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "يُمثل برنامج AWS/CTIB لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات وركيزة أساسية لالتزامنا الراسخ بتعزيز ريادة الدولة في مجال الأمن السيبراني عالمياً". وأضاف أن هذا البرنامج يُمثل خطوةً حاسمةً في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للابتكار ودعم الجيل القادم من رواد الابتكار الإقليميين وقال إن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانتنا الريادية على خريطة التحول الرقمي العالمية، مدفوعة برؤية مستقبلية وسياسات وطنية طموحة".

من جانبه قال هارت روسمان، نائب رئيس الأمن والبنية التحتية لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز: “يُجسّد هذا التعاون متعدد الأطراف التزام أمازون ويب سيرفيسز ببناء منظومات ابتكار مستدامة في مجال الأمن السيبراني، تجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة بالسوق الإقليمية وأضاف : ” سنعمل من خلال التعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات و شركة كراود سترايك و مجموعة &e على توفير فرصة لنجاح رواد الأعمال في مجال الأمن السيبراني، ونفخر بالمساهمة في إرساء الأسس في هذا المجال بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال ابتكار الأمن السيبراني".

وقال إلياس متى، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في كراود سترايك: "يتطلب عصر القدرة العاملة الذكية مستوى جديدًا من السرعة والذكاء والتعاون حيث نعمل على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات بالخبرة، والذكاء، والرؤى التقنية التي تحدد معالم منصة 'فالكون' (Falcon) ومن خلال هذا المسرّع،نساعدهم على التحرك بشكل أسرع، والتفكير بشكل أوسع، وبناء حلول تعززالمرونة السيبرانية في جميع أنحاء المنطقة".

وقال هاريسون لونغ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة &e : "لم تعد المرونة السيبرانية مجرد إجراء دفاعي بل أصبحت الآن ركيزة للمرونة الوطنية وممكّنًا للنمو للاقتصادات الرقمية ومن خلال الجمع بين بنيتنا التحتية الإقليمية ومنظومة المشاريع وقدرات الشركات مع أمازون ويب سيرفيسز، ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وكراود سترايك، فإننا نوفر الظروف المواتية للجيل القادم من الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني للابتكار بمسؤولية، والحماية بذكاء، والتوسع عالميًا، كل ذلك مع ترسيخ نموها في المنظومة الرقمية الموثوقة لدولة الإمارات".

ويعمل برنامج AWS/CTIB لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على إنشاء منظومة شاملة تُعنى بجميع جوانب تطوير الشركات الناشئة في هذا القطاع، بدءاً من البنية التقنية ووصولاً إلى دخول السوق والتمويل.

وستُقيّم عملية اختيار دقيقة إمكانات الابتكار وجاذبية السوق وجودة أداء الفريق وقابلية التوسع والالتزام بدخول سوق الإمارات، ما يضمن اختيار الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية فقط.

ويتمحور البرنامج حول استخدام البنية التحتية السحابية العالمية لشركة أمازون ويب سيرفيسز ومجموعة خدماتها الأمنية الشاملة التي تشمل أكثر من 200 أداة أمنية سحابية موثوقة من ملايين العملاء.

وستركز الشركات الناشئة المشاركة على تطوير حلول تستفيد من تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي المتطورة للكشف عن التهديدات، بدعم من منصات الأمن السيبراني المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يغطي المنهج أيضاً هياكل الأمن الحديثة، التي تضم أطر العمل المصممة بالأساس للسحابة وأطر الثقة الصفرية، وسيدمج منهجيات DevSecOps لضمان ممارسات التطوير الآمنة.

وستكتسب الشركات الناشئة خبرة في الحماية المتطورة لنقاط النهاية وأمن أحمال العمل السحابية ومعلومات التهديدات الآنية وإدارة الهوية والوصول، لبناء حلول أمن سيبراني قوية ومتوافقة.

ويدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات ويربط الشركات الناشئة بمنظومة من الشركاء الحكوميين والشركات والمؤسسات الأكاديمية.

وتُعزز هذه المبادرة مشهد الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسلط الضوء على مكانتها بوصفها دولة رائدة في تقنيات الأمن السيبراني المتطورة في سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وستُطلق أول دعوة عالمية لتقديم الطلبات في ديسمبر 2025 وتستهدف شركات الأمن السيبراني الناشئة داخل دولة الإمارات وحول العالم.