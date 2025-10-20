حديقة الحيوانات بالعين تختتم سباق "سبارتن تريفيكتا" بمشاركة 2500 متنافس

العين في 20 أكتوبر/وام/ اختتمت حديقة الحيوانات بالعين فعاليات سباق "سبارتن تريفيكتا" التي استمرت يومين ، بمشاركة 2500 متنافس في واحد من أشهر سباقات الحواجز العالمية الذي جمع بين سباقات سبارتان الثلاثة الرئيسية (سبرينت، سوبر، بيست)، بالإضافة إلى سباقات الأطفال، في مسار فريد داخل الحديقة يمر بالمناطق البرية.

وأوضح المهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة أن المشاركين في السباق استمتعوا بالانتقال عبر مسارات تمر بمعارض الحيوانات والمناظر البيئية الطبيعية مع فرصة مشاهدة عدد من الحيوانات أثناء تسلق الحبال أو حمل أكياس الرمل في مزيج جمع بين الرياضة ومشاهدة الحياة البرية بتنوعها الجغرافي والحيواني والنباتي ما جعلها تجربة تتجاوز الشكل المعتاد لمسارات التحديات.

يذكر أن صيغ سبارتن الرئيسية الثلاث تضم 5 كيلومترات مع 20 عائقًا للمبتدئين في صيغة " سبارتن سبرينت"، و10 كيلومترات مع 25 عائقًا لاختبار أكثر صعوبة للقوة والتحمّل في صيغة "سبارتن سوبر"، أما صيغة " سبارتن بيست" فهي الأكثر صعوبة ودفعاً لحدود التحمل ضمن 21 كيلومترا مع 30 عائقًا.

وبالإضافة إلى السباقات الرئيسية، كانت هناك سباقات للأطفال تتراوح مسافاتها من 1 إلى 3 كم، مصممة لسن 4 إلى 14 عامًا.