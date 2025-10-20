شرطة دبي تختتم الندوة الخليجية حول “الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية”

دبي في 20 اكتوبر / وام/ أوصى المشاركون في الندوة الخليجية حول "الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية" التي عقدت بدبي بإنشاء شبكة معنية بربط مختبرات الأدلة الجنائية على مستوى الخليج العربي من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسهيل عملية التواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء في مختلف التخصصات، واستمرارية التدريب المشترك وعقد الندوات والورش التخصصية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في ختام الندوة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، والانتربول، وشركة ليدز أون لاين.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الندوة جاءت في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، موضحا أن القيادة العامة لشرطة دبي من خلال تنسيقها مع جهاز الشرطة الخليجية عملت على تعزيز وتوحيد الجهود الأمنية لدول مجلس التعاون.

تعتبر الندوة الخليجية من الممارسات الرائدة بمجالها على المستوى التخصصي للأجهزة الشرطية لدول الخليج العربي، كونها تربط معظم الجهات التخصصية مع بعضها بعضا، وشارك فيها 30 خبيرا تخصصيا على مستوى دول مجلس التعاون بالشراكة مع مختلف الأجهرة الشرطية العالمية مثل منظمة الإنتربول والشرطة الخليجية.

وزار المشاركون في الندوة مركز الشرطة الذكي "SPS" في شرطة دبي واستمعوا إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها المركز بمختلف اللغات مثل الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية.

كما زاروا إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعميات وتعرفوا على منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه.