1700 طالب من 45 مدرسة يشاركون بمسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم بدبي

دبي في 20 أكتوبر /وام/ بلغ عدد المسجلين في الدورة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم حتى اليوم 1700 طالب وطالبة من 45 مدرسة حكومية وخاصة بدبي.

يأتي تنظيم المسابقة في إطار التعاون المثمر بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تحت مظلة مبادرة "غِراس الخير".

وفي ضوء هذا التفاعل الواسع أعلنت الدائرة مد فترة التسجيل حتى العاشر من نوفمبر المقبل لإتاحة المجال أمام مزيد من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى المسابقة .

وأكد عبدالله أبوبكر باصلعة مسؤول المسابقة أن الإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة هذا العام يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالقرآن الكريم ونجاح النسخة الأولى في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة الفاعلة مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير معايير المسابقة وتحديث آلياتها استناداً إلى التغذية الراجعة من النسخة الماضية بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التميز في الأداء والتحكيم وترسيخ أثرها في تعزيز القيم الإسلامية لدى الأجيال الجديدة.

وتقام التصفيات النهائية للمسابقة خلال شهر يناير 2026 تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وتشمل المسابقة أربعة فروع رئيسية هي حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل للمواطنين، حفظ متون التجويد ، وحفظ المتون العلمية وتم تصميم المستويات لتناسب الفئات العمرية من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر مع تخصيص فئة مستقلة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية .

