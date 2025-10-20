علي النعيمي يترأس الاجتماع الـ15 لفريق الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية

جنيف في 20 أكتوبر/ وام/ ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس الفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية في الاتحاد، الاجتماع الخامس عشر للفريق، الذي عُقد اليوم (الاثنين) ضمن أعمال الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على الدور المحوري للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحلول السلمية وبناء الثقة بين مختلف الأطراف، مشددًا على أهمية التواصل البرلماني لدعم سبل الاستقرار والسلام.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأزمة الأوكرانية وسبل تعزيز الجهود البرلمانية الرامية إلى تشجيع الحوار المباشر بين الجانبين.

كما التقى الفريق وفدي برلماني أوكرانيا وروسيا، وجرى تبادل وجهات النظر لوضع آلية تعاون تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

