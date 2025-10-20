الرميثي وجمال يحصدان صدارة الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ أحرز الفارس عمرو جمال، من نادي الشارقة للفروسية، مع "زازو زد" المركز الأول بمواصفات الجولة الواحدة في ختام الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بزمن قدره 58.41 ثانية على حواجز الـ 130 سم.

وتصدر الفارس محمد شافي الرميثي من أكاديمية بوذيب للفروسية، مع "كوسال اس آر"، مواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 125 سم.

أقيمت الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية خلال يومي السبت والأحد تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، في 10 منافسات بمشاركة 250 فارساً، بصحبتهم 305 خيول.

توّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بالأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية.

وشهدت منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 120 سم لخيول القفز الصغيرة، فوز "ليوبولدينو" بقيادة الفارس فراس حمامة، بالمركز الأول، بينما حصد الجواد "أولمبيك بوي" بقيادة الفارس هشام غريب، لقب المنافسة الثانية للخيول عمر 6 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة.

وأحرز الفارس راشد خالد الجنيبي مع "كيرسينا" لقب منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 115 سم، وحصدت الفارسة خولة خليل الصايغ مع "لولا سورايا" لقب منافسة الجولة الواحدة لنفس الفئة والارتفاع.

وذهب لقب منافسة المرحلتين الخاصة للخيول الصغيرة عمر 4 سنوات على حواجز الـ 105 سم، إلى "سيروديني" بقيادة الفارس محمد غانم الهاجري، بينما تصدر "تبالوغا بي ال" بقيادة الفارس محمد فادي زبيبي شوط المرحلتين الخاصة للخيول عمر 5 سنوات".

وحقق الفارس خالد أحمد المهيري مع "أورتيماك دو أباييس"، لقب فئة الأشبال في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ 105 سم، فيما فاز "بينك فلويد في آند في" بقيادة الفارس سيف عويضة الكربي بصدارة منافسة الجولة الواحدة على نفس الارتفاع 105 سم.

وحصد الفارس أنور أشرف مع "بيبر" صدارة منافسة الزمن المثالي من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها بين 90 إلى 100 سم، وفازت الفارسة بيلسان أيمن مع "غوتشا" بلقب الجولة الواحدة لفئة المبتدئين، على ذات الارتفاع.