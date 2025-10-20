منافسات قوية في مزاينة "الظفرة للتمور" وتتويج الفائزين

الظفرة في 20 أكتوبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور أسماء الفائزين بمزاينة الدباس، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين، وسط حضور واسع من المنتجين ومُلاك مزارع التمور.

وحصل على المركز الأول في مزاينة الدباس "ورثة صياح سالم طماش المنصوري"، وحل في المركز الثاني "خليفة سهيل علي ربيع المزروعي"، وفي المركز الثالث "فهد فريح محمد فريح القبيسي"، وحصل على المركز الرابع "خميس عيسي فارس المزروعي"، وفي المركز الخامس حل "جاسم محمد المزروعي".

وتم تخصيص 10 جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 280 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 75 ألفاً، والثاني على 50 ألفاً، والثالث 40 ألف درهم.

فيما تواصلت مزايدات "مزاد التمور"، في اليوم الثالث من المهرجان، مسجلة بيع 4218 كيلوجراماً من التمر موزعة على 000 صندوق، بقيمة إجمالية بلغت 147750 درهماً، وكانت أعلى قيمة للصندوق الواحد من صنف "نوادر" قد بلغت 650 درهماً.

وتابعت لجان تحكيم المسابقات، صباح اليوم، استلام المشاركات في مسابقة مزاينة تمور الخلاص، ومسابقة العسل (قرص شمعي شوط مفتوح)، فيما تستمر مسابقات وفعاليات المهرجان حتى 26 أكتوبر الجاري.

على صعيد متصل خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور، يوم غدٍ الثلاثاء "يوماً للنساء" من الساعة 6 إلى 10 مساءً في السوق الشعبي ومعرض الصور والرسم وأركان العسل والطبخ والأطفال والغدير، وذلك من أجل إعطاء مساحة لهن للتفاعل مع الفعاليات والتسوق وشراء احتياجاتهن من المحال التجارية المتنوعة.