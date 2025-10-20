مركز جمعة الماجد يشارك في ندوة دولية بأرمينيا حول ترميم المخطوطات

يريفان في 20 أكتوبر/وام/ شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الندوة الدولية "وجوه الذاكرة أحدث التقنيات لحفظ وترميم المخطوطات والتراث المطبوع" التي نظمها مركز ماتنداران لحفظ المخطوطات والوثائق والسجلات في جمهورية أرمينيا وذلك في العاصمة يريفان بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والعلمية من مختلف الدول. مثّل المركز في الندوة الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم الذي قدّم بحثًا بعنوان "معالجة وترميم أغلفة المخطوطات الجلدية" تناول فيه أهمية الأغلفة في الحفاظ على هوية المخطوط التاريخية والفنية ودورها في صون ذاكرة الأمم .

واستعرض أبرز الأساليب العلمية والعملية المتبعة في ترميم أغلفة المخطوطات وفنون الزخرفة المرتبطة بها ودور مركز جمعة الماجد في إحياء هذه الحرفة العربية والإسلامية .