“دبي للثقافة” تفوز بجائزتين بمجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

دبي في 20 أكتوبر /وام/ حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" جائزتي"أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025 – تصنيف 6 نجوم" عن منصة التحول الرقمي ومبادرة "الذكاء الاصطناعي لتحسين الأمن السيبراني" ضمن النسخة الحادية عشرة من المسابقة الدولية لأفضل الممارسات التي ينظمها مركز أبحاث التميز التنظيمي بالتعاون مع شبكات التميز الدولية.

جاء الفوز تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة الأمن السيبراني التي أسهمت في تحقيق صفر خروقات أمنية وتوفير أكثر من 14 ألف ساعة عمل .

وقدمت منصة التحول الرقمي التي أطلقتها الهيئة عام 2022 نموذجاً عالمياً في الكفاءة التشغيلية عبر دمج عملياتها الداخلية ضمن منظومة ذكية موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ما أسهم في رفع الإنتاجية وتوفير 227 ألف ساعة عمل سنوياً وتحسين الحوكمة ومتابعة الأداء.

وأكد منصور لوتاه المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "دبي للثقافة" أن الجائزتين تعكسان التزام الهيئة بتطبيق معايير الحكومة الرقمية وتبني الحلول المبتكرة لدعم رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي .