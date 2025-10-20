"سفن إكس" تدعم البنية الرقمية لمنصة "تم"

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ وقّعت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ممثلةً بمنصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البنية الرقمية المشتركة بما يخدم سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم مستهدفات التحوّل الرقمي الحكومي.

تهدف المذكرة إلى إتاحة خدمة المراسلات من "وين"، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات ضمن المنصة، كحل مبتكر يعزز الهوية الرقمية للأفراد والشركات، ويتيح استلام المراسلات من الجهات الموثوقة فقط، مع نظام أرشفة وتصنيف ذكي يُسهّل الوصول إلى الرسائل والمستندات وتخزينها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى الحماية من محاولات الاحتيال والرسائل غير المرغوبة.

تم توقيع المذكرة بحضور قيادات الجهتين، في خطوة تجسّد تكامل الرؤى الوطنية نحو تطوير تجربة المتعاملين.

وبحث الطرفان سبل التعاون لدعم الخدمات الرقمية الخاصة بالبريد والطرود للإرسال والتتبع عبر منصة "تم" من خلال إتاحة خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) على منصة "تم" وفي مراكزها لخدمة المتعاملين، إلى جانب توفير خدمات "تم" في مراكز" NXN “ المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى استفادة منصة "تم" من خدمات إي أم أكس (EMX)، الذراع اللوجستية لسفن إكس (7X)، في تنفيذ عمليات التوصيل في الميل الأخير بكفاءة وجودة عالية.