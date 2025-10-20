265 لاعبا ولاعبة يتنافسون في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين

دبي في 20 أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للعبة والتي ينظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

تقام منافسات البطولة بداية من الغد بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة، وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري، بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

ويتنافس المشاركون في فئات فردي تحت 11 سنة بنين وبنات، وفردي تحت 13 سنة بنين وبنات، وفردي تحت 15 سنة بنين وبنات، وفردي تحت 17 سنة بنين وبنات، وفردي تحت 19 سنة بنين وبنات، وزوجي مختلط تحت 15 سنة، وزوجي مختلط تحت 19 سنة وتقام المنافسات على 10 طاولات بالإضافة إلى 8 طاولات للتدريب،.

يدير البطولة 26 حكما دوليا من داخل وخارج الدولة إضافة إلى الحكم العام للبطولة الألماني مايكل وحكمين مساعدين، ويتواجد الغاني فرانسيس ممثلا للاتحاد الدولي للعبة فيما يتولى حسن الزرعوني مير البطولة.

وأكد داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة أن البطولة تشهد مشاركة قياسية من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف :"حرصنا على الدفع بأكبرعدد من لاعبينا ووصلنا إلى 32 لاعبا من مختلف الأندية وهو الحد الأقصى لأي دولة منظمة للبطولة، ولا شك أن احتكاك لاعبينا بهذه المدارس الفنية المختلفة أفضل من المعسكرات الخارجية، ونطمح إلى الاستفادة بشكل موسع".