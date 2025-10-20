برعاية حمدان بن محمد.. قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 تنطلق غداً في دبي

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق غداً قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 4,500 مختص من مختلف أنحاء العالم.

وتنعقد القمة بالتزامن مع "المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة" و"المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة"، لتشكل منصةً عالميةً تجمع قادة الفكر ورواد القطاع الصحي لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتقنية، ومناقشة مستقبل الطب والرعاية الصحية، وتحظى بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وستشهد القمة إطلاق ورقة عمل توضح إنجازات دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام للقطاع، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل مع خبراء هيئة الصحة بدبي وبحث آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في الحدث أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً ضمن برنامج علمي متكامل يضم مسارين رئيسيين يشملان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.

ومن خلال الجمع بين تبادل المعرفة والابتكار والخبرات العالمية، تكرّس قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال التميز الطبي.

في سياق متصل، يشهد المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي في نسخته العاشرة هذا العام نقلة نوعية من خلال شراكته مع جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية “RSNA”، بهدف تقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى تسهم في الارتقاء بجودة رعاية المرضى ويضم المؤتمر أكثر من 50 علامة تجارية و85 متحدثاً دولياً، ويقدّم 21 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر ضمن برنامج علمي يشمل 24 جلسة تُعقد في قاعتين مخصصتين للتصوير الشعاعي وتقنيات الأشعة، إضافة إلى أكثر من 30 عرضاً للملصقات العلمية.

ويمنح هذا الحدث المشاركين منصة مثالية للتعلّم والتواصل واستكشاف أحدث التطورات في مجال تقنيات التصوير الطبي.

إلى ذلك، تستقطب الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM) 50 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية هذا العام، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب أكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.

ويتضمن البرنامج العلمي أيضاً جلسات خاصة بالمبادرات الحكومية، تعقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز إرادة للعلاج والتأهيل “ERADA”، لمناقشة أولويات الصحة العامة بمشاركة أبرز الجهات المعنية.

يذكر أن قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة تأتي بتنظيم "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، عضو في اندكس القابضة، فيما تحظى تلك الفعاليات بدعم هيئة الصحة بدبي.