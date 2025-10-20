مشاركون: "ملتقى أبوظبي" محطة نوعية قبل المشاركة في هجن الألعاب الآسيوية

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / أكد مشاركون ومشاركات من دول آسيوية وخليجية في الملتقى التدريبي الآسيوي للهجن في ميدان الوثبة بأبوظبي، للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، بأنه محطة نوعية ساعدتهم على تطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، استعداداً لبطولة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية والمقررة في 27 أكتوبر الحالي بالبحرين.

ويقدم، برامج التدريب اتحاد الإمارات للهجن، وينظم الملتقى الاتحاد الآسيوي، خلال الفترة من 10 إلى 22 أكتوبر الحالي، بمشاركة 27 من الهجانة والهجانات.

وأكدت يارا زيتوني من لبنان، أن مدربي الهجن في اتحاد الإمارات اضطلعوا بجهود كبيرة لمساعدتهم على الاستفادة من التدريبات الميدانية والنظرية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، معربة عن تقديرها لدولة الإمارات على احتضان برنامج الملتقى.

وأوضح سليمان فيصل من الأردن أهمية الملتقى التدريبي، ودوره في تمكينهم من تجربة ركوب الهجن، والاطلاع على المهارات المختلفة قبل خوض منافسات الألعاب الآسيوية، بينما عبرت تبارك حيدر من العراق عن تقديرها لكل الجهود التي ساهمت في تطوير قدراتها، وإجراء التدريبات في أجواء محفزة بميدان الوثبة.

وأشارت سادوسا إليسا من أوزبكستان إلى القيمة الكبيرة لبرامج التأهيل، وتشجيع جميع المشاركين على خوض التدريبات، واكتساب خبرات جديدة في ركوب الهجن، معربة عن امتنانها لدولة الإمارات على هذه الجهود الكبيرة بتوفير المدربين والهجن في ميدان الوثبة.

وقال شليويح حمد العامري، مدرب سباقات في اتحاد الإمارات للهجن، إن الهجانة والهجانات نفذوا خطة برامج التأهيل والتدريب بروح عالية، ورغبة كبيرة في تعلم ركوب الهجن، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالبحرين.