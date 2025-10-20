ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد برنامج قيادات حكومة الإمارات

رأس الخيمة في 20 أكتوبر/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم في مجلس ند الحبّي، وفد برنامج "قيادات حكومة الإمارات" دفعة عام 2025، برئاسة محمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات ومدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب، وذلك ضمن زيارة ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات الوطنية والقيادات الحكومية في الدولة.

ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بأعضاء الوفد، مشيدا بجهود البرنامج في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على دعم رؤية دولة الإمارات ومواكبة التحولات المستقبلية.

وأكد سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وخلال اللقاء، استمع سموه إلى عرض حول محاور برنامج "قيادات حكومة الإمارات"، الذي يمتد على مدى تسعة أشهر، ويتضمن ورش عمل متنوعة تشمل القيادة في القرن الحادي والعشرين، وإدارة المشاريع المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، إلى جانب تجارب دولية ومشاريع تطويرية.

وتبادل سمو ولي عهد رأس الخيمة الحوار مع المنتسبين حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والإبداع والهوية الثقافية، وأجاب عن تساؤلاتهم التي تناولت المبادئ القيادية، والحفاظ على هوية إمارة رأس الخيمة الثقافية، ودور الموروث الشعبي مثل سباقات الهجن والشعر والصقارة في تعزيز روح القيادة والمسؤولية المجتمعية.

حضر اللقاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وسعادة أحمد يوسف بن درويش النعيمي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

وفي ختام اللقاء، أعرب محمد الشرهان وأعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة، مؤكدين أن اللقاء يمثل محطة ملهمة ضمن رحلتهم القيادية.