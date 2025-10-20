الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تشارك في معرض "نجاح أبوظبي 2025"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / شاركت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في معرض “نجاح أبوظبي 2025”، الذي انطلق اليوم بتنظيم سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات التعريفية بهدف تعريف الزوار ببرامجها ومبادراتها، إلى جانب إطلاق مسابقة تعليمية محفّزة استقطبت مشاركة واسعة من الطلبة والزوار.

وأكدت الدكتورة مريم الحمادي، مدير إداراة التدريب والتعليم المستمر في الأكاديمية، أن المشاركة تأتي في إطار التزام الأكاديمية بالمساهمة في أكبر حدث للتعليم العالي في الدولة، مشيرة إلى أن الهدف هو عرض أبرز برامج الأكاديمية في مجالات تنمية الطفولة، وتعزيز اللغة العربية، وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة وأولياء الأمور والمهنيين.

وأضافت أن الأكاديمية تقدم عدداً من البرامج ، من أبرزها الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، الذي استقطب أكثر من 22,500 طلب على مدار ثلاث سنوات، تم قبول 306 منهم بعد عملية اختيار دقيقة، موضحة أن خريجي الدفعة الأولى، وعددهم 80 خريجاً، بدأوا مشوارهم المهني في مؤسسات شريكة.

وأشارت إلى أن البرنامج يمتد لـ18 شهراً، ويجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويُختتم بتدريب ميداني في مؤسسات رائدة، كما تقدم الأكاديمية برامج تدريب وتعليم مستمر مثل برنامج “ألفة”، الذي يوفر ورشاً مجانية باللغة العربية تجمع بين التثقيف الأسري وتنمية مهارات تربية الأبناء بأسلوب تفاعلي ومحتوى علمي موثوق.