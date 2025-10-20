جامعتا الإمارات والشارقة تستعرضان أبرز برامجها في “نجاح أبوظبي 2025"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / شهد معرض “نجاح أبوظبي 2025” الذي انطلق اليوم حضوراً مميزاً لكل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة، حيث استعرضت الجامعتان باقة من أبرز تخصصاتهما وبرامجهما الأكاديمية أمام الطلبة والزوار، حول فرص التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعتين.

وجاءت المشاركة لتؤكد التزام الجامعتين بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة من اختيار مساراتهم التعليمية المستقبلية بما يواكب تطلعات التنمية في دولة الإمارات.

وقال سالم البلوشي، اخصائي أول استقطاب الطلبة، من قسم القبول في جامعة الإمارات، أن معرض “نجاح أبوظبي 2025” يمثل منصة تعليمية مهمة تُتيح تعريف الزوار بالبرامج الأكاديمية وشروط ومعايير القبول في الجامعة مشيرا إلى أن جامعة الإمارات تضم حالياً نحو 17,600 طالب وطالبة في مختلف البرامج الأكاديمية، من بينها البكالوريوس والدراسات العليا.

من جانبه أكد خالد الربوي، مدير إدارة العلاقات العامة في جامعة الشارقة، حرص الجامعة خلال معرض “نجاح أبوظبي 2025” على تقديم برامج جديدة ومتميزة موضحا أن الجامعة تُطرح هذا العام كلية السياسات العامة وبرنامج العلاقات الحكومية ضمن تخصصاتها الجديدة، مبيناً أن عدد طلبة الجامعة تجاوز 20 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 145 برنامجاً وتخصصاً أكاديمياً، تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة تستقطب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 70 جنسية، ما يعزز بيئتها الأكاديمية متعددة الثقافات ويثري التجربة التعليمية للطلبة.