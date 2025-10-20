جامعة ليوا تعرض تخصصات وبرامج أكاديمية في “نجاح أبوظبي”

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / تستعرض جامعة ليوا خلال مشاركة في معرض “نجاح أبوظبي 2025” مجموعة متنوعة من التخصصات والبرامج الأكاديمية في شتى المجالات، تجمع بين المتعة والتعليم والمعرفة، إلى جانب الأنشطة التفاعلية وورش العمل التي أتاحت للطلاب وأولياء الأمور تجربة تعليمية مميزة وفرص تواصل مباشر مع ممثلي الجامعة.

وأكدت الجامعة حرصها على المشاركة المعرض الذي يعد من أبرز المنصات التعليمية في المنطقة، ويشهد إقبالاً واسعاً من الزوار.

وأوضحت نبيلة دندن، مديرة استقطاب القبول والمنح بجامعة ليوا، أن الجامعة بدأت مسيرتها التعليمية عام 1993، واستمرت في تحقيق إنجازاتها حتى اليوم، حيث تخرج منها ما يقارب 14 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، تشمل الهندسة والطب والصحة، وإدارة الأعمال، والإعلام.

وأضافت أن الجامعة تشارك بفريق لتقديم شرح مفصل للطلاب من المدارس وأولياء الأمور حول البرامج الدراسية المتاحة، والمنح الدراسية، وخصومات الأقساط، بالإضافة إلى كل ما يهم الزوار معرفته عن فرص التعليم العالي في الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز الوعي الأكاديمي ودعم الطلاب في اختيار مسارهم التعليمي الأمثل.