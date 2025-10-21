المفوضية الاوروبية تقترح تعديل سياسة المناخ الاوروبية

بروكسل في 21 أكتوبر /وام/ اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إدخال تعديلات على بعض السياسات المناخية للاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج التبسيط الإداري، مؤكدة في رسالة وجهتها إلى قادة الاتحاد أن هذه التغييرات لن تمس التزام بروكسل بالتقنيات النظيفة ومكافحة تغير المناخ.

وجاءت الرسالة عشية مناقشة زعماء الاتحاد خلال قمة لهم الخميس في بروكسل لمسار خفض الانبعاثات بعد عام 2030، وقبيل اجتماع وزراء البيئة في لوكسمبورغ.

وأشارت فون دير لاين، إلى إمكانية تخفيف هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 باستخدام مزيد من الاعتمادات الدولية، ما يعني تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى واحتسابها ضمن إنجازات الاتحاد، مؤكدة أن الهدف الوطني يمكن أن يكون أقل شريطة تعويضه بخفض مماثل عالي الموثوقية خارج الاتحاد.

كما شددت على أن تحديد الهدف سيتبعه تنفيذ مرن يأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية ويستند إلى حياد تكنولوجي. ودعت فون دير لاين إلى السماح للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه للامتثال لمسار خفض الانبعاثات، كما فتحت الباب أمام استخدام "الوقود الحيوي المتقدم" في السيارات إلى جانب تقييم مستقبل هذا الوقود بعد عام 2030.

وفي ما يتعلق بنظام تسعير انبعاثات الكربون الجديد المعروف بـ "ETS2"، أكدت فون دير لاين، أن المفوضية ستعمل على مقترحات جديدة لتجنب ارتفاع الأسعار وتقلبها، مشيرة إلى إمكانية استخدام الإيرادات المستقبلية بشكل فوري لتخفيف الأثر الاقتصادي على الأسر الأوروبية.

وأكدت في الوقت ذاته تمسكها بالنهج القائم على السوق كأفضل وسيلة لتحديث القطاعات المعنية. كما أعادت التأكيد على ضرورة خفض أسعار الطاقة على المدى القصير، معتبرة أن الكهربة يجب أن تكون في صميم أهداف الاتحاد المتعلقة بالمنافسة والأمن المناخي، ودعت العواصم الأوروبية إلى خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء.

وشددت فون دير لاين، في ختام رسالتها، على أن الابتكار هو السبيل لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، وأن نجاح جهود التبسيط يتطلب تنسيقاً بين السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية، معتبرة أن التقنيات النظيفة تمثل فرصة تجارية كبرى تتطلب التزاماً مستمراً لمواجهة المنافسين العالميين.