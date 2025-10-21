انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي

أبوظبي في 21 سبتمبر / وام /انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

ويستقطب الأسبوع مشاركات قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الابتكار الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة، وسلاسل الإمداد والتوزيع، والاستدامة والتغذية الصحية، إضافة إلى الأمن الغذائي والسياسات التنظيمية.

وتستمر فعاليات الأسبوع حتى 23 أكتوبر الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، كما تحظى الفعاليات بشراكة إستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

ويضم الأسبوع مجموعة من الفعاليات النوعية منها معرض أبوظبي الدولي للأغذية “أديف” في نسخته الرابعة، ومعرض أبوظبي للتمور الذي يعود في نسخته الحادية عشرة كأبرز حدث متخصص في صناعة التمور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحوارات الغذاء العالمية، ومنتدى الاستثمار الزراعي الأول، إضافة لفعالية البروتينات البديلة، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية.