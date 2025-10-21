"منصة للتوزيع" / حضور ثقافي لافت ورؤية متجددة لدعم الناشرين الإماراتيين

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام/ تواصل "منصة للتوزيع" التزامها بدعم الناشرين الإماراتيين وترسِّيخ مكانتها كمنصة فاعلة في المشهد الثقافي العربي، من خلال مشاركتها في عدد من معارض الكتاب، حيث تشارك في معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل.

وتسعى خلال النسخة الثانية من معرض الفجيرة لكتاب الطفل 2025، إلى ترسيخ حضورها عبر عرض وتوزيع 275 عنواناً من أبرز الإصدارات الإماراتية المخصصة للطفل بمشاركة 51 ناشرا وبإجمالي 493 كتابا، ما يعكس حرصها في إثراء التجربة القرائية للأطفال وتعزيز شغفهم بالقراءة والإبداع.

كما شاركت المنصة في معرض الكتاب المصاحب للدورة الحادية عشرة من الجائزة العربية الكبرى للرواية العربية "كتارا" الذي تم تنظيمه على هامش الجائزة خلال الفترة من 13 حتى 19 أكتوبر الجاري، عبر تسويق وتوزيع 565 عنوانا متنوعا من أحدث إصدارات 79 ناشرا إماراتيا بإجمالي 2414 كتاباً.

وتضمن المعرض أنشطة ثقافية وجلسات أدبية وتواقيع للكتب ما أسهم في تعزيز مكانة الرواية العربية ودعم المؤلفين المحليين لإيصال أعمالهم إلى جمهور واسع في المنطقة.

وقال سعادة راشد الكوس مدير عام “منصة للتوزيع”، إن مشاركة المنصة في معرضي الفجيرة لكتاب الطفل و كتارا للكتاب في قطر، تأتي ضمن توجه إستراتيجي يعكس التزام المنصة بدعم صناعة النشر الإماراتية، وتمكين الناشرين، وتعزيز حضور الكتاب والمحتوى العربي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الهدف من هذه المشاركات هو فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية مستدامة تُسهم في نشر المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا فاعلا في دعم الإبداع والابتكار الثقافي.

وعبر هذه المشاركات ترسّخ شركة منصة للتوزيع موقعها محلياً وإقليمياً ودولياً، بوصفها منصة رائدة في نشر المعرفة وإبراز الإبداع العربي، بما يعكس رؤيتها في بناء مستقبل معرفي مزدهر للأجيال القادمة.