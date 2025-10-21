"صندوق خليفة" يدعم 10 مشاريع إماراتية في "أبوظبي الدولي للأغذية"

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ يسلط صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الضوء خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 على 10 مشاريع إماراتية تجسّد التزام الدولة بالابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية، وتدعم جهود الاستدامة العالمية.

ويستعرض الصندوق في هذه الدورة من المعرض، مجموعة من الشركات الإماراتية التي تقدّم حلولاً وأفكاراً مبتكرة في مجالات متنوعة تشمل المأكولات والمشروبات، والتجهيزات والمعدات الغذائية، وخدمات الضيافة والتوريد بما ينسجم مع جهود الصندوق في دعم ريادة الأعمال في هذه المجالات.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن مشاركة الصندوق في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 تأتي تأكيداً لالتزامه بدعم المشاريع الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية، من خلال ربطها بالأسواق والشركات وتمكينها من تحقيق فرص النمو والتوسع.

وأضافت أن الصندوق يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المشاريع المبتكرة التي يقدم لها الدعم في مجالات الزراعة الذكية، والتغليف المستدام، وخدمات الأغذية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وتقوية حضور المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتضم قائمة المشاريع التي يدعمها صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 شركة "خيرات للعسل والأعشاب الطبيعية"، المُتخصصة في تقديم أجود أنواع القهوة والأعشاب والتوابل والعسل ومنتجات المناحل والمياه المعدنية، و"بيباكس كوفي" وهي علامة تجارية لتحميص وبيع القهوة بالتجزئة، ومصنع "بوابة الشرق لمعدات المخابز" المتخصص بصناعة وتركيب وصيانة جميع أنواع المخابز، و"ذا بوكس للتجارة العامة"، وهي شركة متخصصة في توزيع وتطوير منتجات عالية الجودة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والتغذية، والصحة، والعافية.

كما تشمل المشاريع المشاركة أيضاً "مخللات الدار"، التي تنتج مختلف أنواع المخللات والأجبان، و"لولي آند بوبز للتجارة"، التي تُقدم مجموعة حلويات عالمية فريدة، و"اكسلينس ميتس"، التي تنتج وتروّج منتجات غذائية نيوزيلندية طازجة وعالية الجودة، و"محمصة بيرل للقهوة المختصة"، المُتخصصة في توريد القهوة المحمصة والمعدات للمقاهي والأفراد، و"حفيت للعسل"، التي تُنتج العسل المحلي و"أيكونك سوليوشنز" التي تقدم حلول بيع آلي ذكية ومتاحة ومبتكرة.

ويشكل معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 منصةً عالمية لربط المشاريع بالمستثمرين والشركاء الإستراتيجيين الدوليين. وتعكس مشاركة صندوق خليفة التزامه بتمكين ودعم الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع التوجُّهات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومات غذائية مستدامة، وتمكين هذه الشركات من التوسع وتعزيز حضورها على الصعيد العالمي.