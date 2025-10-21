غدا انطلاق النسخة الـ 64 من "محاربي الإمارات" في أبوظبي

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات النسخة الدولية 64 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بتنظيم من بالمز الرياضية، ودعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الذي عقد أمس بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من المشاركين في المنافسات التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" بمشاركة 26 مقاتلا ومقاتلة يمثلون 17 دولة، ويخوضون 13 نزالا قويا للتنافس على ثلاثة ألقاب.

وفي أبرز المواجهات، يلتقي الروسي عمرو محمدوف مع الأرميني مارتون ميزهلوميان في النزال الرئيسي على لقب وزن الخفيف، كما يلتقي الصومالي محي الدين أبوبكر، مع نظيره البرازيلي اياجو ريبيرو في النزال الرئيسي الثاني، للمنافسة على لقب وزن الذبابة، فيما تجمع المواجهة الرئيسية الثالثة الأذربيجاني أشارف شاربووف مع الأنجولي ديماراتي بينا في وزن الريشة.

وتشهد النسخة 64 مشاركةً عربية بارزة عبر مجموعةٍ من المقاتلين والمقاتلات الموهوبين، من بينهم اللبنانية أمينة هداية، والمغربي مروان بالقويط، والفلسطيني عبدول حسين.

وقال فؤاد درويش، إن النسخة الـ"64" تجسد التنوّع الثقافي والرياضي للبطولة، بمشاركة مقاتلين من 17 دولة، للتنافس في ثلاثة نزالات على الألقاب وتجمع مدارس قتال مختلفة، بما يعزز هوية البطولة العالمية.