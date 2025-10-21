ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

العلمين في 21 أكتوبر/ وام/ فاز منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر بميداليتين ملونتين جديدتين، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، لترتفع الحصيلة إلى خمس ميداليات ملونة.

وأحرز محمد شريف لاعب المنتخب الوطني للبلياردو ذهبية مسابقة الفردي " تسع كرات" بليارد، بعد فوزه في النهائي على البحريني حيدر مروم.

كما نال محمد الجوكر لاعب المنتخب الوطني للسنوكر برونزية مسابقة الفردي ست كرات عقب خسارة نصف النهائي أمام العراقي فراس كامل.

وكان المنتخب قد أحرز ثلاث ميداليات في منافسات البطولة حتى الآن، موزعين على فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو.