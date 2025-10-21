بطل كأس رايدر يشارك في النسخة الثانية من بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف

دبي في 21 أكتوبر /وام/ أعلن بطل كأس رايدر، روري ماكلروي، عودته للمشاركة في منافسات بطولة "دبي إنفيتيشنال للجولف"، المقررة إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل.

وسيشارك اللاعب الفائز بـ5 ألقاب كبرى في النسخة الثانية من البطولة بعد موسم تاريخي في 2025، والذي شهد قيامه بدور رئيسي في فوز أوروبا بكأس رايدر في ملعب بيثبيج بلاك، وهو أول فوز لفريق أوروبا على الأراضي الأمريكية منذ 13 عاماً.

كما أصبح ماكلروي أول أوروبي يكمل مسيرته بالفوز في جميع بطولات الجراند سلام، عندما أضاف لقب بطولة الماسترز 2025، إلى انتصاراته بالألقاب الكبرى السابقة في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة 2011، وبطولة "بي جي أيه" في 2012 و2014، وبطولة بريطانيا المفتوحة في 2014.

واحتل ماكلروي وصافة بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف قبل عامين، بفارق ضربة واحدة خلف البطل في نهاية المطاف، وهو زميله في فريق كأس رايدر تومي فليتوود، الذي أكد مشاركته بالفعل في نسخة 2026.

ويتصدر المصنف الثاني عالمياً حالياً منافسات موسم "السباق إلى دبي" 2025، ويتطلع إلى بدء 2026 بخوض أسبوعين متتاليين في دولة الإمارات بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وهي أول بطولة من سلسلة رولكس، والفعالية التي توج بها ماكلروي في 4 مناسبات.