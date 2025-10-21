قمة التكنولوجيا المالية والابتكار تنطلق بعد غد في دبي

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ تحتضن دبي فعاليات " قمّة التكنولوجيا المالية والابتكار" بنسختها الثانية، والتي تنظمها موارد للتمويل يوم 23 أكتوبر الجاري، برعاية مركز الابتكار في "مركز دبي المالي العالمي" ، و"ماستركارد" ، و"شركة الخدمات المالية العربية".

وتُعد هذه القمة التي تتبناها موارد للتمويل، منصة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات بالمنطقة، بما فيها المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التمويل المفتوحة، وتجارب الدفع المتطورة، حيث تجمع القمة قادة القطاع المالي والتقني، ونخبة من القادة الحكوميين، ورواد التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين، والخبراء.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "موارد للتمويل، إن هذه القمة واحدة من أكبر الملتقيات التقنية المالية في المنطقة، حيث تسلط الضوء على محتوى متخصص للتقنية المالية في العالم، كما تطرح خدماتٍ جديدة، وابتكارات فائقة الفاعلية، وسيتم توقيع اتفاقيات وشراكات على هامش القمة.