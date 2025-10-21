الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى "الإيكاو" نائبًا لرئيس مجلس المنظمة

دبي في 21 أكتوبر /وام/ انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، نائبًا لرئيس المجلس.

وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن انتخاب ممثل الدولة يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، ويجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قِبل الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، والتقدير لدورها البارز في دعم جهود الإيكاو الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران العالمي.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن انتخاب ممثل دولة الإمارات في هذا المنصب الرفيع يعكس مدى التقدير الدولي لمساهمات الدولة في تطوير سياسات الطيران المدني، ويؤكد حرص الإمارات على تعزيز مشاركتها الفاعلة داخل مجلس الإيكاو، والإسهام بشكل أقوى في صياغة القرارات التي تؤثر على قطاع الطيران العالمي، بما يعكس رؤيتها الطموحة للتعاون الدولي والريادة في هذا المجال.

من جانبه أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل الدولة لدى الإيكاو، عن اعتزازه بهذا التكليف الدولي، مؤكدًا أن انتخابه يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لمواصلة تعزيز الحضور الإماراتي داخل المنظمة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.