الأسبوع العالمي للغذاء 2025/ منتدى "أجريتيك" يرسم ملامح الزراعة المستقبلية

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / يشكل منتدى التكنولوجيا الزراعية "أجريتيك أبوظبي"، الذي انطلقت نسخته الأولى اليوم ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، محطة محورية في مسار الابتكار الزراعي العالمي؛ إذ يسلط الضوء على التحول الرقمي في الزراعة ودور التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المستمرة.

ويعد المنتدى منصة شاملة تجمع العلماء والخبراء والمختصين لمناقشة سبل تطوير منظومة الزراعة المستدامة، من خلال التركيز على الحلول الذكية كالذكاء الاصطناعي، وسلاسل القيمة الزراعية، ومجالات الابتكار العالمي.

ويهدف المنتدى إلى استعراض الحلول الاستباقية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتوزيعه واستهلاكه، بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والزراعة الدقيقة، كما يسعى إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال عبر تبادل المعرفة والأفكار حول تقنيات الزراعة الحديثة، والبنية التحتية الذكية الخاصة للرقابة، والزراعة في البيئات القاحلة.

ويركز المنتدى على محاور رئيسية عدة، من أبرزها قيادة الابتكار في سلسلة القيمة الزراعية، ورعاية الجيل الجديد من المبتكرين، وتوسيع نطاق الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.

كما يسلط الحدث، الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الذكية في تمكين صغار المزارعين وتحسين إنتاجيتهم عبر حلول رقمية ذكية تقلل التكاليف وتزيد من الكفاءة التشغيلية.

ويولي المنتدى اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي، حيث يستعرض أبرز الدراسات والتجارب التطبيقية في الزراعة الحيوية المستدامة، إضافة إلى بحوث في النظم الغذائية النباتية والبروتينات البديلة وتقنيات المعالجة الحيوية للحد من الملوثات الغذائية.

ومن خلال دمج الابتكار والاستدامة، والبحث العلمي في منصة واحدة، يسعى "أجريتيك أبوظبي" إلى تقديم رؤية متكاملة لمستقبل الزراعة في العالم، حيث تصبح التكنولوجيا محوراً رئيسياً في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

ويعكس المنتدى التزام إمارة أبوظبي بدورها الريادي في قيادة التحول نحو اقتصاد غذائي مستقبلي قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي وضمان أمن غذائي عالمي للأجيال القادمة.