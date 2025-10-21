"أبوظبي للغة العربية" و"الثقافة الإندونيسية" يوقعان مذكرة ضيف شرف "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلن مركز أبوظبي للغة العربية اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة الإندونيسية لتنظيم مشاركة إندونيسيا، كضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026.

وقع المذكرة سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وإنسان عبدالكريم، أمين المديرية العامة للدبلوماسية والترويج والتعاون الثقافي في وزارة الثقافة الإندونيسية، فيما شهد حفل التوقيع سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن الجهات الإماراتية المشاركة في المعرض، ورئيس اتحاد الناشرين الإندونيسيين أريس هيلمان، وحشد كبير من الناشرين والمثقفين والكتّاب الإندونيسيين.

وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم أن اختيار إندونيسيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعكس ما تمتلكه من عمق ثقافي وحضاري جعلها نموذجاً آسيوياً بارزاً في التعددية والانسجام الحضاري، مشيراً إلى أن التجربة الإندونيسية في التعايش تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات القائمة على الانفتاح والتسامح وترسيخ الأخوة الإنسانية.

وأضاف: يسعدنا أن تكون إندونيسيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ هذه التظاهرة السنوية التي تعكس أهمية الثقافة في تقريب الشعوب، وتعميق الروابط التي تجمعها، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة والفكر والإبداع.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على وضع برنامج متكامل لفعاليات "ضيف الشرف" يشمل أنشطة أدبية وفكرية وفنية تسلط الضوء على المشهد الثقافي الإندونيسي، وتبرز تطور حركة النشر والترجمة في البلاد، إلى جانب تعزيز حضور الناشرين الإندونيسيين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب العام المقبل.