"بيت الخير" تنفق أكثر من 52 مليون درهم عبر فرع دبي منذ بداية 2025

دبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت جمعية "بيت الخير" أن حجم الإنفاق الخيري من خلال فرعها في دبي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 52 مليوناً و22 ألفاً و817 درهماً استفادت منه 13 ألف أسرة وحالة مستحقة داخل الدولة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المحتاجة.

وكشفت عفراء أحمد البلوشي مدير فرع دبي أن الإنفاق شمل مجموعة واسعة من برامج المساعدات حيث بلغ ما تم إنفاقه على المساعدات الطارئة نحو 42 مليوناً و390 ألفاً و317 درهماً تضمنت دعم كبار السن والمرضى والطلبة في مختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة بشتّى أنواعها كما أنفقت الجمعية 5 ملايين 118 ألفاً 900 درهم على المساعدات الغذائية التي استهدفت الأسر محدودة الدخل لتأمين احتياجاتها الأساسية في حين بلغ ما تم صرفه على مشروع المساعدات النقدية الشهرية 3 ملايين و168 ألفاً و500 درهم دعماً للأسر الأقل دخلاً للنهوض بمعاشها.

وقالت إنه في إطار رعايتها لفئة الأيتام خصصت الجمعية مليوناً 327 ألفاً و100 درهم لدعم أسر الأيتام وتوفير احتياجاتها الأساسية وإسعاد الأيتام في المواسم والأعياد.

وأعربت البلوشي عن فخرها بما تحقق من نتائج منذ بداية العام، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام الجمعية برسالتها في خدمة المحتاجين وتخفيف معاناتهم وتبيّن حجم الثقة المجتمعية والدعم المستمر من المتبرعين والمحسنين.

وأشارت إلى أن فرع دبي يواصل عمله الإنساني بتكامل مع بقية فروع الجمعية في مختلف إمارات الدولة بما يترجم رسالتها في خدمة أكثر الناس حاجة دون تمييز وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها دولة الإمارات.