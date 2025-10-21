"أبوظبي للزراعة" تطلق منصة "غرس التعليمية" ضمن الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم عن إطلاق منصة "غرس التعليمية"، إحدى أبرز مبادراتها الرقمية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء.

ويأتي إطلاق المنصة المتقدمة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة التدريب والإرشاد الرقمي، ورفع كفاءة المتعاملين في 6 قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والغذاء، والاستزراع السمكي، وتربية نحل العسل، والصحة الواحدة.

وتوفر "غرس التعليمية" بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التدريب الإلكتروني، والإرشاد عن بعد، والمحتوى التفاعلي، مدعومة بتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة التفاعلية، وأدوات لحساب الري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.

وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية في مرحلة الإطلاق، مع خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى مثل الهندية والأوردو والمليالم، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى التعليمي، ودعم جهود الهيئة في نشر المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي، وبناء مجتمع زراعي رقمي متكامل يربط بين المزارعين المحترفين والهواة، ويتيح لهم تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور سيد عصام الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة، أن إطلاق منصة "غرس التعليمية" يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز المعرفة التطبيقية في المجال الزراعي والغذائي.

وقال إن الهيئة تحرص على أن تكون المنصة مرنة وتفاعلية، وتستجيب لاحتياجات المستخدمين من خلال أدوات ذكية وخدمات استشارية متخصصة، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع وتحقيق أهداف الاستدامة والأمن الغذائي.

وأضاف أن منصة “غرس التعليمية” تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتُعد أداة لتمكين المتعاملين من الوصول إلى محتوى تدريبي متقدم يعزز الأداء المهني ويواكب تطورات القطاع الزراعي والغذائي، كما أنها تسهم في بناء مجتمعات معرفية افتراضية تفاعلية تدعم تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون بين المزارعين والمهنيين.

وتتميز "غرس التعليمية" بتقديم خدمات تعليمية وإرشادية متكاملة تشمل دورات تدريبية مباشرة، ومكتبة رقمية شاملة، واستشارات فنية عن بُعد، وتنبيهات ذكية مخصصة.

كما توفر أدوات تفاعلية متقدمة مثل أداة التعرف على أعراض الأمراض النباتية، وحاسبات الري والعائد على الاستثمار، إلى جانب روبوت دردشة ذكي يقدم إجابات فورية ودقيقة حول مختلف المواضيع الزراعية والغذائية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الاستفادة من الخدمات.

وينسجم إطلاق المنصة مع أهداف برنامج "ازرع الإمارات" الذي أطلقته القيادة الرشيدة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة المنزلية والممارسات المستدامة، كما يدعم الابتكار في القطاع.

وبفضل خصائصها المتقدمة، تتيح "غرس" للمستخدمين أدوات ذكية وإرشادات تفصيلية تساعد في ترشيد استهلاك الموارد، وتعزز الاستدامة، وتقلل من البصمة الكربونية في العمليات الزراعية.

وتضم المنصة مكتبة رقمية متجددة تحتوي على وثائق إرشادية، وفيديوهات تعليمية، وصور توضيحية، ودراسات حالة، تشكل مرجعاً غنياً للمزارعين والهواة لتوسيع معارفهم وتطوير مهاراتهم.

كما تتيح خدمة الاستشارات عن بُعد للمزارعين التواصل المباشر مع خبراء الهيئة في مجالات إدارة الموارد الزراعية، والتقنيات الحديثة، وصحة النبات والحيوان.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المنصة إلى ترسيخ الثقة مع المتعاملين، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء مجتمع زراعي مستدام يدعم الأمن الغذائي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وتدعو الهيئة جميع المهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والغذاء إلى زيارة جناحها في الأسبوع العالمي للغذاء لاستكشاف المنصة والتعرف على خدماتها المتقدمة، التي تمثل تحولاً نوعياً في مجال التعليم والإرشاد الزراعي، وتدعم جهود التحول الرقمي والاستدامة في إمارة أبوظبي.