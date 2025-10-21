وزير بحريني يشيد بدور مركز جمعة الماجد في حفظ التراث الإنساني

دبي في 21 أكتوبر/ وام / أشاد معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي في مملكة البحرين، بالدور البارز الذي يؤديه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، مثمناً جهوده في حفظ التراث الإنساني على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه للمركز، يرافقه وفد من المسؤولين، بهدف الاطلاع على أنشطة المركز ودوره المحوري في نشر الثقافة وحفظ التراث؛ وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، وأنور الظاهري، مسؤول العلاقات العامة والإعلام.

وتقديرا لدور المركز، قدم معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي هدية رمزية تمثلت في "أختام دلمونية"، والتي تعد أحد أبرز المعالم الأثرية العريقة التي تعكس حضارة دلمون القديمة في مملكة البحرين.

وشملت الزيارة جولة في أقسام المركز، اطلع خلالها الوفد على "معرض مسيرة العطاء" الذي يوثق أنشطة المركز المتنوعة واتفاقياته الثقافية الدولية، كما زار الوفد "قسم المكتبات الخاصة" الذي يضم مقتنيات نادرة ووثائق قيمة لعلماء وأدباء عرب بارزين.

وفي ختام الزيارة، عبر الوزير البحريني عن بالغ تقديره للجهود التي يبذلها المركز في صون التراث الإنساني، مؤكداً أهمية دوره في تعزيز التواصل الثقافي البنّاء بين الشعوب.