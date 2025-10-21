تفاهم بين "الشارقة للإعلام" و"هيئة الموانئ" لدعم الحراك الإعلامي في الإمارة

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام / وقع مجلس الشارقة للإعلام وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مذكرة تفاهم لتنظيم العمل المشترك وتنسيق الجهود بما يدعم الحراك الثقافي والإعلامي في الإمارة ويسهل الإجراءات أمام المؤسسات الإعلامية والجهات المنظمة للفعاليات والمعارض الكبرى ويعزز التكامل الحكومي في الإمارة ويرسخ مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد للثقافة والإعلام.

وقع المذكرة سعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وتهدف المذكرة بشكل رئيسي إلى تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية للوفود الإعلامية والشركات المشاركة في الفعاليات وسيتم بموجبها تسهيل إدخال معدات وآلات التصوير الخاصة بالفرق الإعلامية القادمة من خارج الدولة عبر المنافذ الرسمية للإمارة لضمان سرعة وكفاءة التغطيات الإعلامية وتسهيل دخول المطبوعات والمواد الإعلامية المخصصة لمعارض الكتب والفعاليات الثقافية والإعلامية التي تحتضنها الشارقة، الأمر الذي يعزز من قدرة الإمارة على استقطاب أكبر الفعاليات العالمية في هذين القطاعين.

وتؤكد هذه الشراكة حرص الجهتين على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للعمل الإعلامي والإبداعي في إمارة الشارقة من خلال تعزيز الشراكات البناءة بين المؤسسات الحكومية.

وقال سعادة حسن يعقوب المنصوري إن المذكرة تأتي تطبيقاً عملياً للتوجهات العليا التي وضعها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام لتيسير العمل ودعم قطاعي الإعلام والثقافة.

من جانبه أشار سعادة محمد مير عبدالرحمن السراح إلى أن المذكرة تمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية وتؤكد التزام الهيئة بدعم القطاعات الإبداعية وعلى رأسها قطاعا الإعلام والثقافة عملاً بالرؤية الاستشرافية النيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تضع الثقافة في صُلب إستراتيجية التنمية ومحوراً رئيساً في مشروع بناء الإنسان.