"الإحصائي الخليجي" : الإحصاءات الموثوقة "العمود الفقري" للتنمية ومواجهة التحديات العالمية

مسقط في 21 أكتوبر / وام / أكدت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الإحصاءات الموثوقة تشكل العمود الفقري لأي إستراتيجية تنموية ناجحة، وركناً راسخاً في مواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والصحة العامة.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمها المركز احتفالاً باليوم العالمي للإحصاء، بعنوان "التكامل والابتكار الإحصائي في دول مجلس التعاون الخليجي: نحو بيانات عالية الجودة لخدمة الجميع"، بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وشددت الوهيبية على أن شعار هذا العام يؤكد على الدقة والموثوقية كالتزام أخلاقي ومسؤولية مجتمعية، وعلى القوة التحويلية للبيانات لدعم صناعة السياسات والتخطيط القائم على الأدلة.

وخلال الجلسة، أكد المركز الإحصائي الخليجي التزامه بتعزيز التعاون مع المكاتب الإحصائية الدولية والإقليمية، وترسيخ صورة مجلس التعاون كنموذج ناجح في التكامل الإحصائي.

واستعرض المركز في ورقة عمل مسيرته في توحيد العمل الإحصائي وتطوير منهجيات ومعايير موحدة، وإطلاق قواعد بيانات خليجية متكاملة لدعم متخذي القرار وصنّاع السياسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والرؤى الوطنية.

كما تضمنت الجلسة مشاركات دولية، حيث قدمت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عُمان ورقة عمل حول أهمية البيانات الدقيقة في توجيه السياسات التي تضع رفاه الإنسان في صميم أهدافها.

وقدمت شعبة دعم القرار والبيانات في "الإسكوا" عرضاً مرئياً حول "المنصة العربية للتنمية"، بوصفها أداة تفاعلية تجمع البيانات والتحليلات لدعم صناعة القرار القائم على الأدلة في الدول العربية.