حمد الشرقي يستقبل وزيرة الأسرة .. ويؤكد أن بناء أسرة قوية ركيزة أساسية لإعداد مجتمع متكامل

الفجيرة في 21 أكتوبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن بناء أسرة قوية ومتماسكة وسعيدة هو الركيزة الأساسية لإعداد مجتمع متكامل يعتز بهويته الوطنية ويسهم في نشر القيم الإيجابية، ويزدهر دعما لتنمية اقتصاد مستدام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.

واطلع سموه خلال اللقاء من معالي وزيرة الأسرة على خطط وبرامج ومبادرات وزارة الأسرة، والرامية إلى دعم استقرار الأسر الإماراتية وتمكينها، مشيرا إلى أن ملف الأسرة هو من أولويات حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في ترجمة رؤية الحكومة وأهدافها، لاسيما في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ التلاحم المجتمعي، بما يسهم في تعزيز دور الأسر في المسيرة التنموية للدولة.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعم القطاع الاجتماعي وبالأخص الأسرة الإماراتية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

من جانبها أعربت معالي سناء بنت محمد سهيل عن بالغ تقديرها للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة الخطط والبرامج ودعمه الكبير للمبادرات التي تخدم ملف الأسرة.

حضر اللقاء، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة حصه تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الإجتماعية، وحمد العوضي مدير إدارة السياسات.