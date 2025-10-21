أكاديمية الشارقة البحرية وجامعة هيريوت وات يعززان الشراكة الأكاديمية والبحثية

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام / وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري وجامعة هيريوت وات الاسكتلندية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير مجالات البحث العلمي وتنمية الكفاءات التعليمية والمهنية بين الجانبين وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز ريادي للتعليم البحري والبحث التطبيقي في الإمارات.

تم توقيع المذكرة بمقر الأكاديمية بمدينة خورفكان بحضور الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري والبروفيسورة دام هيذر ماكغريغور عميدة ونائبة مدير جامعة هيريوت وات دبي إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية من المؤسستين.

وتنص المذكرة على تطوير برامج مشتركة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والإشراف البحثي المشترك وتبادل الخبرات الأكاديمية وتنفيذ مبادرات علمية وبحثية بما يُسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الابتكار وجودة التعليم والشراكة مع القطاعات الحيوية انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد الدكتور هاشم الزعابي أن المذكرة تأتي ترجمةً لالتزام الأكاديمية بتوسيع شبكة شراكاتها الدولية والارتقاء بمخرجات التعليم والبحث التطبيقي في المجال البحري موضحًا أن التعاون مع جامعة هيريوت وات ذات المكانة الأكاديمية العريقة عالميًا يُعزّز جهود الأكاديمية في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بالعلم والمعرفة والقيادة لخدمة القطاع البحري في الدولة والمنطقة.

من جانبها البروفيسورة هيذر ماكغريجور : يجمع هذا التعاون بين نقاط قوة المؤسستين لتعزيز البحث المشترك وتعاون أعضاء هيئة التدريس والتطوير المهني بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للنمو المستدام القائم على المعرفة و نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة والبناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع ككل.