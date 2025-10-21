مشاركة مغربية لافتة في "أبوظبي للتمور" .. وإشادة بدور الإمارات كمركز عالمي للقطاع

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / شهد معرض أبوظبي للتمور، المقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، مشاركة مغربية مميزة من خلال جناح متخصص ضم مجموعة من الشركات والمؤسسات البارزة في قطاع الأغذية والتمور، بالإضافة إلى حضور لافت لرائدات أعمال مغربيات عرضن منتجات تشتهر بها المملكة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد سعادة أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن المشاركة المغربية المميزة في معرض أبوظبي للتمور، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي.

وقال سعادته إن الحدث العالمي يوفر منصة لتسليط الضوء على الابتكار الزراعي، مشيراً إلى أن الجناح المغربي يضم مؤسسات متخصصة تشارك للمرة الأولى في فعاليات خارج المغرب، إلى جانب مشاركة بارزة لرائدات أعمال مغربيات يعرضن منتجات تشتهر بها المملكة.

وأشاد التازي بالتنظيم المتميز للحدث والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم المعارض العالمية، مؤكداً حرص المغرب على المشاركة السنوية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات المغربية المشاركة بالمعرض ودوره العالمي، حيث أثنى يوسف الحسن، ممثل شركة "ضيعات بلحسان"، على التنظيم المتميز ودور "جائزة خليفة الدولية" في إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم، لافتاً إلى أن المشاركة الإماراتية المرتقبة في مهرجان التمور بالمغرب نهاية الشهر الجاري تمثل إضافة نوعية لنقل الخبرات الرائدة.

وأكدت فاطمة مبروك، رئيسة "تمور ضيعة عامرة"، أن مشاركتها المتكررة على مدار عشر سنوات تعكس ثقتها المطلقة في هذه المنصة الدولية، فيما وصفت إيمان شهخمان، مديرة شركة "أوزيز للمنتجات التمور"، المعرض بأنه "أكبر منصة دولية" لعرض منتجات التمور وترويجها، وفرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع مشاركين من مختلف أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز في هذا القطاع الحيوي.