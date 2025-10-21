الشارقة الرياضية تشارك في معرض سبورتل موناكو 2025

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام / تشارك قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في فعاليات معرض ومؤتمر سبورتل 2025 الذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الحالي في مركز “غريمالدي فوروم” بموناكو بمشاركة نخبة من القنوات العالمية والشبكات الرياضية وشركات البث والإنتاج ومزودي التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرياضة.

ويضم وفد قناة الشارقة الرياضية كلا من محمد ماجد السويدي مدير القناة وعبد الرحيم الحمادي مدير البرامج.

وتأتي مشاركة القناة في هذا الحدث العالمي ضمن إستراتيجية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإعلام الرياضي ومواكبة أحدث التطورات التقنية في نقل البطولات وإنتاج البرامج الرياضية إلى جانب بناء شراكات مع مؤسسات البث وشركات التقنية الرائدة في العالم.

وأكد محمد ماجد السويدي أن المشاركة في سبورتل 2025 تمثل فرصة مهمة للقاء الخبراء والمختصين في مجال الإعلام الرياضي وتبادل الخبرات والتجارب مع أبرز المؤسسات والشبكات العالمية لما تمثله من قيمة مهنية ومعرفية عالية تسهم في تطوير منظومة العمل.

ويناقش سبورتل في نسخته الجديدة أحدث المستجدات في مجال الاستثمار الرياضي مع التركيز على صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في مجال التكنولوجيا كما ستكون هناك جلسة تركز على أحدث أدوات البث المباشر التي تخلق روابط بين وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التلفزيون ومنصات OTT بالإضافة إلى جلسات خاصة حول بناء العلامات التجارية من خلال تحليل البيانات والرعاية والمحتوى الذي ينشئه الرياضيون والمحتوى الأرشيفي كما ستناقش لجنة من كبار مزودي حلول الذكاء الاصطناعي الفرص والمخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي.