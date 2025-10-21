"أبوظبي للزراعة" توقع 6 اتفاقيات تعاون إستراتيجية خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم 6 اتفاقيات تعاون مع نخبة من الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، الذي يعد منصة دولية مرموقة لتبادل الخبرات وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية وتكامل الأدوار، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة.

وجاءت الاتفاقية الأولى لمشاركة البيانات مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين وتهدف إلى تعزيز التكامل المعلوماتي بين الجهتين من خلال تغذية منصة مختبرات الصحة الواحدة لإمارة أبوظبي بالبيانات الحيوية والمخبرية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية.

وتشمل الاتفاقية تبادل العينات المخبرية، وتفعيل برامج قياس الكفاءة وضبط الجودة، وتوفير صلاحية الدخول لمنصة بيانات الأمن الغذائي التابعة للهيئة لدعم الاستجابة السريعة واتخاذ القرار.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في التحاليل المخبرية، وتطوير البنك الحيوي، وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة تخدم منظومة الأمن الحيوي في الإمارة.

ووقعت الهيئة اتفاقيتين مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الأولى اتفاقية بحثية تهدف إلى تنفيذ دراستين علميتين متخصصتين، إحداهما حول إنتاج أغذية وظيفية من مخلفات النخيل، والأخرى حول تحسين تغذية الدواجن المحلية باستخدام إضافات علفية.

أما الثانية فهي مذكرة تفاهم تركز على بناء القدرات وتطوير برامج تدريبية تخصصية لموظفي الهيئة، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات علمية بالتعاون مع الكوادر الأكاديمية في الجامعة.

كما تشمل التعاون في تنفيذ البحوث التطبيقية، وتسهيل الوصول إلى الموارد البحثية والمكتبية، وتبادل العينات البيولوجية لدعم تطوير التحاليل.

وجاءت الاتفاقية الرابعة لتعزيز التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية في دعم مشاريع القطاع الزراعي والغذائي، من خلال تنظيم فعاليات تطوعية، وتصميم برامج مشاركة مجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

كما تشمل الاتفاقية إطلاق حملات إعلامية مشتركة لنشر الوعي حول أهمية المساهمة المجتمعية في دعم الأمن الغذائي، إلى جانب دعم المؤسسات الاجتماعية والجهات غير الربحية، وتبادل الخبرات في ريادة الأعمال الزراعية، وتقديم حزم دعم للمشاريع المجتمعية ذات الصلة.

أما الخامسة فهي مذكرة تفاهم مع المركز الزراعي الوطني بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية وتمكين المزارع الإماراتية من الحصول على تصنيف الجودة (UAE GAP)، من خلال تفعيل الممارسات الزراعية الجيدة، وتبني الحلول الذكية مناخيا، وإدخال التقنيات الحديثة في الزراعة.

وتشمل مجالات التعاون تطوير التشريعات الداعمة للقطاع، وتحسين سلسلة الإمداد، وخفض الفاقد في الإنتاج، وتنظيم فعاليات وطنية ودولية لدعم المنتج المحلي.

كما تنص المذكرة على تبادل قواعد البيانات غير السرية، والترويج المشترك للمبادرات، ودعم البحوث التطبيقية التي تعزز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي.

وأخيراً جاءت مذكرة التفاهم السادسة مع "الأكاديمية العالمية المحدودة" وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، والتدريب، والابتكار، من خلال تبادل الخبرات بين الهيئة والأكاديمية، والاستفادة من الكوادر البشرية والبيانات المتاحة لدى الطرفين.

وتنص المذكرة على تطوير برامج مشتركة تخدم المتعاملين والجمهور، وتنظيم الجهود المؤسسية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للطرفين، كما تشمل تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني في تبادل البيانات، بما يعكس التزام الطرفين بالحوكمة الرقمية والامتثال التشريعي.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، من خلال توسيع قاعدة الشراكات المؤسسية، وتكريس مبدأ التكامل بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الزراعي والغذائي.