سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرازيل

برازيليا في 21 أكتوبر/ وام / قدّم سعادة شريف عيسى السويدي أوراق اعتماده إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

ونقل سعادة السويدي إلى فخامة دا سيلفا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية بدوام التقدم والازدهار.

كما أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

من جانبه، حمّل فخامة دا سيلفا سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وعبّر فخامته عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات، ورحّب بسعادة السفير متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.