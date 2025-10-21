تعاون بين بلدتي عجمان وأم القيوين لتطوير الخدمات

عجمان في 21 أكتوبر/ وام / وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ودائرة بلدية أم القيوين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك والتكامل بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

ووقع المذكرة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء والرقابة البيطرية ومكافحة آفات الصحة العامة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، وإدارة المعرفة، بما يدعم تطوير منظومة العمل البلدي

وتتيح المذكرة تبادل البيانات والإحصاءات وإقامة برامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يسهم في تحقيق التكامل الحكومي ورفع مستوى جودة الحياة في المجتمع.