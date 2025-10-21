‏"Hub71" تطلق منظومة متخصصة لتسريع الابتكار في التكنولوجيا الطبية

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق منظومتها الجديدة والمتخصّصة لعلوم الحياة Hub71+ Life Sciences، والتي تهدف إلى تنمية الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية والصحة الرقمية.

وتربط المنظومة الجديدة الشركات الناشئة الواعدة بالجهات التنظيمية والأطباء والباحثين والشركات والمستثمرين، بهدف تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المرضى وتحقيق أثر تجاري عالمي.

تمّ الإعلان عن المنظومة، اليوم خلال فعالية الأثر السنوية التي تنظمها Hub71، حيث تتيح المنظومة الجديدة وصولًا مباشرًا إلى مسارات البحث السريري، والبيئات التنظيمية التجريبية، وفرص الوصول الى الأسواق العالمية.

وتنطلق المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركاء مؤسسين ورئيسيين ملتزمين بدفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتشمل قائمة الشركاء المؤسسين كلًا من دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للدواء، ومجمّع الطب والصحة واللياقة لحياة مستدامة “HELM” بما يؤكد تركيز أبوظبي على الطب الدقيق، والتصنيع الحيوي المتقدّم، والرعاية الصحية القائمة على البيانات.

كما تعزز هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي التابع لشبكة M42 وشركة Ultrahuman مكانة المنصة بصفتهم شركاء رئيسيين، ويتعاون 12 شريكاً مع الشركات الناشئة لاستكشاف فرص الاستثمار وتسريع إدخال الابتكارات التحولية الى الأسواق العالمية وستعمل الشركات الناشئة مع المستشفيات، ومؤسسات البحث والتطوير، والشركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب شبكة نشطة من المستثمرين، لتعزيز الترابط بين الاكتشافات والتجارب السريرية والتطبيق التجاري.

وبهذه المناسبة، أكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، على بناء بيئة متخصصة تجمع المؤسسين والباحثين وروّاد القطاع للعمل معاً لتطوير التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، موضحا بأن المبادرة تركز على الشركات الناشئة التي تبتكر حلولًا في هذا المجال، بما يُعزّز دور أبوظبي في تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة.

وترتكز هذه المبادرة من أصول أبوظبي المتطورة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز التحقق السريري، وتسريع الوصول إلى الأسواق، وذلك في وقت يُتوقع أن تصل فيه قيمة سوق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 412 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، ما يعكس النمو المستمر للاستثمارات في ابتكارات الرعاية الصحية عبر المنطقة.

وتعتبر منظومة Hub71+ Life Sciences استكمالًا للزخم الذي تشهده منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، حيث تعمل شركات ناشئة في مجال علوم الحياة مثل BioSapien وOvasave وBiotwin بالفعل على اختبار تقنيات متقدّمة في أبوظبي في مجالات الأورام، والخصوبة، والطب القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتضم Hub71 اليوم ما يقارب 300 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع تمويلات تجاوزت 9 مليارات درهم، وحققت إيرادات تفوق 5 مليارات درهم، مما يعكس صعود أبوظبي كواحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنضم منظومة علوم الحياة الجديدة إلى مجموعة المنظومات المتخصصة في Hub71+، وتدعو Hub71 الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية، والصحة الرقمية، إلى التقدّم بطلبات الانضمام إلى المنظومة الجديدة، لتصبح جزءًا من مجتمع عالمي يحوّل الطموح العلمي إلى أثر عالمي ملموس على مستوى العالم.