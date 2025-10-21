24 ألفاً و594 عضوية لشركات الأغذية والمشروبات في "غرفة أبوظبي"

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد العضويات النشطة في قطاع الأغذية والمشروبات إلى 24,594 عضوية حتى سبتمبر 2025، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين وازدهار بيئة الأعمال في الإمارة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الغرفة بالتزامن مع المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، أن القطاع الغذائي في الإمارة أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت أكثر من 570 شركة جديدة إلى عضويات الغرفة خلال ستة أشهر.

وأظهرت الاحصائيات أن معدل النمو السنوي المركّب بين عامي 2019 و2024 بلغ نحو 23.8% ما يدل على استدامة التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

وأوضحت غرفة أبوظبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 98% من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الابتكار والنمو المستدام.

وأشار التقرير إلى دور مدينة العين، التي تُعد مركزاً زراعياً رئيسياً داخل إمارة أبوظبي، بفضل إرثها الزراعي التاريخي وموقعها كمحور أساسي في إنتاج وتوزيع الأغذية على مستوى الدولة.

وأظهرت بيانات الغرفة أن 94% من أعضاء القطاع ينتمون إلى الأنشطة التجارية، فيما تمثل الأنشطة الأخرى 6%، ويتركّز النشاط التجاري في قطاعات البقالة 8% والمنتجات الطازجة 8%، والحلويات 7%، بينما تمثل تجارة الأسماك، والشوكولاته، والمكملات الغذائية، والمواد الغذائية المعلبة نسباً متفاوتة بين 3 و4%، بما يعكس تنوعاً واسعاً في سلاسل الإمداد والتوزيع الغذائي.

أما في مجال الإقامة والخدمات الغذائية، فتأتي المقاهي والكافتيريات في المرتبة الأولى بنسبة 23% من الأنشطة، تليها المطاعم بنسبة 18%، ثم محلات المشروبات الساخنة والباردة بنسبة 16%، ومحلات الحلويات والمخابز بنسبة 14%، ما يبرز تطور قطاع الضيافة الغذائي في الإمارة وتنوع خياراته الاستهلاكية.

وفي جانب التصنيع، يتصدر نشاط إعداد المخبوزات ومنتجات الخبز بنسبة 31%، تليه المخابز الآلية 14% وتصنيع السمن الحيواني والمياه المعبأة والألبان ومشتقاتها بنسب تراوحت بين 13% و14%، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الإنتاج المحلي المستدام.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، إن قطاع الأغذية والمشروبات يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنويع الاقتصادي، معرباً عن فخرهم في تمكين الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة أعمال محفّزة تشجع الابتكار والاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى مشاركة الغرفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، والتي تجسد الالتزام بدعم نمو هذا القطاع وتعزيز شراكاته الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن المعرض يشكّل منصة مثالية لتبادل المعرفة وعرض الابتكارات في التقنيات الزراعية وسلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين لبحث فرص التعاون والاستثمار في صناعة الغذاء المستقبلية.