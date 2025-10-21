"مؤسسة كلمات" تقدم مكتبة متنقلة لمستشفى "جريت أورموند ستريت" بلندن ضمن مبادرة "تَبَن مكتبة"

لندن في 21 أكتوبر / وام / زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة ورئيسة "مؤسسة كلمات"، أمس، مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، للتعرف على جهود المركز الرائدة في تطوير علاجات متطورة للأمراض النادرة لدى الأطفال.

وتزامنا مع الزيارة، قدمت "مؤسسة كلمات" مكتبة متنقلة للأطفال إلى مستشفى "جريت أورموند ستريت" ضمن مبادرة "تَبَنَّ مكتبة" التي أطلقتها المؤسسة، حيث تهدف المكتبة التي تضم 100 كتاب باللغتين العربية والانجليزية إلى تنمية الابداع وحب الاستطلاع لدى الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى ونقلهم إلى عالم من الخيال والأحلام بعيداً عن واقعهم، لضمان راحتهم وإسعادهم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : نؤمن بقدرة القصص على تحقيق الشفاء وتعزيز التواصل، وتسعى مؤسسة "كلمات" من خلال مبادرة "تَبَنَّ مكتبة" إلى منح الأطفال الأمل حين يكونون بأمسّ الحاجة إليه، فبينما يركز المستشفى على شفاء الجسد تساعد القصص على شفاء الروح والعقل، ونأمل أن تمنح هذه الكتب لحظات هدوء وبهجة خلال الفترات الصعبة التي يمر بها الطفل.

وكان في استقبال وفد "مؤسسة كلمات" الدكتور ماثيو شو الرئيس التنفيذي لمستشفى "جريت أورموند ستريت" للأطفال، والبروفيسورة كلير بوث أستاذة العلاج الجيني ومناعة الأطفال واستشارية أمراض مناعة للأطفال في المستشفى.

وأعرب الدكتور ماثيو شو عن امتنانهم البالغ "لمؤسسة كلمات" على هذه المبادرة الكريمة، مؤكداً أن القراءة تُلهم وتنمي الإبداع، وأشار إلى أن توفير الرعاية الشاملة، بما في ذلك دعم التعليم والترفيه، يُعد أمراً أساسياً في المستشفى، لضمان ألا يفتقد الأطفال واليافعون الذين يتلقّون العلاج بعيدا عن منازلهم هذه الجوانب الحيوية من طفولتهم.

وقال : تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز تجربة الأطفال والأسر الذين قدموا من منطقة الشرق الأوسط ومن مختلف أنحاء العالم لتلقي الرعاية في المستشفى لما لذلك من أثر بارز في حياتهم.

واختتمت الزيارة بلقاء الوفد بالمرضى الصغار الذين يتلقون الرعاية في مركز الرعاية الدولية والخاصة في المستشفى وبأسرهم وتقديم الهدايا ورسائل التشجيع والدعم المعنوي لهم.

يشار إلى أن مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال، هو ثمرة شراكة بين مستشفى "جريت أورموند ستريت" و"كلية لندن الجامعية" و"مؤسسة مستشفى جريت أورموند للأطفال الخيرية"، ويعد أول مركز يختص بأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في العالم، وقد حقق منذ افتتاحه في 2019 الريادة العالمية في مجال البحوث التطبيقية، ويضم أكثر من 500 طبيب وباحث تتمثل مهمتهم في تطوير أدوية وعلاجات جديدة للأمراض النادرة لدى الأطفال.