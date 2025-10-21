"قمة مستقبل الرعاية الصحية" تركز على التعليم المستمر

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ قال سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لـ "قمة مستقبل الرعاية الصحية" ، التي انطلقت اليوم، بمركز دبي التجاري العالمي، إن القمة ركزت على تعزيز التعليم الطبي المستمر لخدمة الكوادر الطبية من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، بهدف تقديم خدمات علاجية مميزة تخدم المرضى .

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات"وام "، أن القمة التي تستمر ثلاثة أيام وتعقد بالتزامن مع "المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة" و"المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة" ، شهدت هذا العام زيادة بنسبة 20 % عن العام السابق على مستوى المشاركين والحضور والشركات العارضة .

وأكد المدني على المكانة التي تتمتع بها إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام كمركز إقليمي وعالمي للإبتكار في قطاع الرعاية الصحية، كونها سبّاقة في استضافة المؤتمرات الكبرى سواء كانت علمية وطبية أو اقتصادية أو ثقافية.

وأوضح الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي ، مدير إدارة حماية الصحة العامة ورئيس اللجنة العلمية للقمة ، أن النسخة الثالثة من " قمة مستقبل الرعاية الصحية" التي افتتحت اليوم بتنظيم من "اندكس "لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، ورعاية هيئة الصحة بدبي ، سلطت الضوء على عدة محاور طبية مهمة منها آخر التطورات في مجال التطعيمات ضد الأمراض للأطفال وكبار السن وأفراد المجتمع، والصحة المدرسية، والتثقيف الصحي، والرفاه النفسي، والسياحة العلاجية وغيرها .

وأشار إلى أن القمة تناقش عدة موضوعات طبية متنوعة تشمل حول آخر التطورات في الطب الحديث من حيث العلاج والوقاية والممارسة وأحدث الحلول المتوفرة لمعالجة البيانات والتعامل مع المرضى .

وأعرب البلوشي عن أمله في أن يسهم الحدث بما يتضمنه من جلسات قيمة ومحاضرات علمية خلال أيامه الثلاثة في اثراء خبرات الطواقم الطبية في دولة الإمارات شكل خاص .

