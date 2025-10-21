تمكين الكوادر الخدمية من مهارات التعامل مع المتعاملين برأس الخيمة

رأس الخيمة في 21 اكتوبر/ وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، دورة تدريبية بعنوان "التميز في التعامل مع المتعاملين" ضمن جهود الجمعية المستمرة في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

شارك في الدورة 25 موظفا من العاملين في القطاعات الخدمية، وركزت على تنمية مهارات المشاركين في التواصل الفعال وفهم احتياجات المتعاملين، والتعامل مع المواقف الصعبة .قدم الدورة سفيان بوطبة مدرب واستشاري في التنمية الذاتية.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، أن دولة الإمارات تضع خدمة المجتمع وتطوير رأس المال البشري في صميم استراتيجيتها التنموية، مشيرا إلى أن تعزيز مهارات التعامل مع المتعاملين يعد من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات حكومية وخدمية تجسد قيم الولاء والانتماء .