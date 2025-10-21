البطائح وكلباء يتصدران بطولة براعم الكرة بالشارقة

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام / شهدت الجولة الأولى لبطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للبراعم تحت 9 سنوات، بداية قوية على الملاعب المختلفة.

وفي المجموعة الأولى حقق البطائح الفوز على المدام بنتيجة 4/0 على ملعب الأخير، فيما فاز الذيد خارج ملعبه على الشارقة 4/1 ليتصدر البطائح المجموعة يليه الذيد ثم الشارقة والمدام رابعا وفي المجموعة الثانية حقق كلباء الفوز خارج ملعبه على مليحة بنتيجة 4/1 فيما خسر خورفكان على ملعبه أمام دبا الحصن 6/3 وتصدر كلباء المجموعة ويحل دبا الحصن ثانيا وخورفكان ثالثا ومليحة رابعا .

وتنطلق الجولة الثانية يوم 31 أكتوبر الجاري في المجموعة الأولى، حيث سيلعب البطائح على ملعبه في مواجهة الشارقة، أما الذيد سيحل ضيفا على المدام وفي المجموعة الثانية يستضيف كلباء فريق دبا الحصن و في الأول من نوفمبر المقبل سيكون مليحة في مواجهة على ملعبه أمام خورفكان .