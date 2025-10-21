فوز الإدارة القانونية في "راكز" بجائزة في"ليجل إيرا الشرق الأوسط"

رأس الخيمة في 21 أكتوبر/ وام / فازت الإدارة القانونية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بجائزة "أفضل فريق قانوني داخلي – فئة الفِرق الصغيرة" في جوائز ليجل إيرا الشرق الأوسط 2024-2025.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"،" يعد هذا الإنجاز دليلا على النهج الاستباقي الذي تتبعه الإدارة القانونية في مجالات الحوكمة والامتثال التنظيمي .