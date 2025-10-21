شوري" و"الموانئ والجمارك" تطلقان أول خدمة تأمين بحري رقمي

دبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة “شوري” التابعة لـ”First.tech”، والمنصة الرائدة للتأمين الرقمي في دولة الإمارات، عن إطلاق أول خدمة تأمين بحري رقمية بالكامل، بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، من خلال تكاملها مع تطبيق “Smart DMA” التابع لسلطة دبي البحرية.

وتمكّن الخدمة الجديدة مالكي السفن من مقارنة وثائق التأمين وشرائها عبر الإنترنت وإصدارها فورياً دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة فروع شركات التأمين، في خطوة تعزز التحول الرقمي في الخدمات البحرية وتدعم رؤية دبي كمدينة ذكية متكاملة. ويُعد تطبيق “Smart DMA” المنصة الرسمية لتسجيل وترخيص السفن في دبي، ويوفر اليوم خدمة التأمين البحري الشامل أو ضد الغير لجميع أنواع السفن في أي وقت ومن أي مكان.

وقال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة “شوري” في الإمارات، إن الشراكة مع المؤسسة تمثل محطة محورية في مسيرة رقمنة خدمات التأمين، مشيراً إلى أن التكامل مع منصة “Smart DMA” يتيح إصدار وثائق التأمين فوراً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو زيارات ميدانية، بما يدعم رؤية دبي في توفير خدمات رقمية أكثر ذكاء وسرعة وتكاملاً.