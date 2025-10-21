"قيرغيزستان" تعرض منتجات طبيعية في "الأسبوع العالمي للغذاء"

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ استعرضت "قيرغيزستان" خلال الأسبوع العالمي للغذاء منتجاتها الطبيعية المستدامة، التي تشمل العسل بأنواعه المختلفة والمكسرات المصنعة بأساليب تحافظ على قيمتها الغذائية .

وشاركت جمعية منتجي عسل آت باشي من قيرغيزستان في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء من خلال عرض وتوزيع "العسل الأبيض" الذي تشتهر به منطقة آت-باشي في إقليم نارين، وهو من أجود أنواع العسل الطبيعي في العالم، إذ يُنتَج في المرتفعات الجبلية على ارتفاع يصل إلى 3000 متر، ولا يُحصد إلا مرة واحدة في السنة .

ويُعد عسل آت باشي الأبيض من المنتجات الوطنية البارزة في قيرغيزستان، حيث تمّ إدراجه ضمن استراتيجية المؤشرات الجغرافية "GI – Geographical Indication"، ليحمل صفة “المنتج ذو المنشأ الجغرافي المميز”، ويُعترف به كأحد الرموز الطبيعية الفريدة للبلاد.

وتضطلع الجمعية بدور محوري في دعم وتنظيم قطاع إنتاج العسل في المنطقة، إذ تعمل على تنظيم المنتجين ومربي النحل في آت باشي لتجميع وتسويق العسل الأبيض تحت إشرافها، بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة المنتج. كما تُعنى الجمعية بتشجيع اعتماد معايير إنتاج عسل المرتفعات وضمان تميّزه وفق أطر الجودة المعترف بها دولياً.

وقدمت تعاونية "Ishker KG" القيرغيزستانية مجموعة من المنتجات الطبيعية المستدامة، تشمل المكسرات مثل الجوز والفستق واللوز، بالإضافة إلى منتجات معالجة مثل زيوت ومعجون وطحين المكسرات، في إطار جهودها لتعزيز الزراعة المستدامة وتمكين المرأة الريفية في البلاد.

ويضمّ نشاط التعاونية أكثر من 300 مزارع وشركاء تجاريين .

وقال الدكتور تابالدييف تينيستان، ممثل شركة إيكوبال للعسل العضوي والبيئي في قيرغيزستان، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تعرض خلال الفعالية عسلًا طبيعيًا 100% مستخلصًا من النحل ومن مصادر زهور طبيعية، دون أي إضافات من السكر أو المواد الصناعية، موضحًا أن العسل يُنتج بأساليب مستدامة .

وأشار تينيستان، إلى أن الشركة تركز على إنتاج أنواع متعددة من العسل العضوي، منها العسل من الزهور البرية الذي يُجمع من مناطق نائية لضمان نقائه وجودته العالية، والعسل متعدد الأزهار المستخلص من رحيق مجموعة متنوعة من الأزهار ليمنحه طعماً غنياً ومتنوعاً، بالإضافة إلى العسل الأبيض الذي يُعد من أندر أنواع العسل وأكثرها تميزاً.